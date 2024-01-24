الياس جرادة من البرلمان: يجب التوجه مباشرة لانتخاب رئيس للجمهورية وبمجتمع منقسم عامودياً كيف يسمح ان تمر موازنة ليس بها الحد الادنى من السيادة والمقاومة

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