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الياس جرادة من البرلمان: يجب التوجه مباشرة لانتخاب رئيس للجمهورية وبمجتمع منقسم عامودياً كيف يسمح ان تمر موازنة ليس بها الحد الادنى من السيادة والمقاومة
Lebanon 24
24-01-2024
|
13:58
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