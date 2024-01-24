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الياس جرادة من البرلمان: يجب التوجه مباشرة لانتخاب رئيس للجمهورية وبمجتمع منقسم عامودياً كيف يسمح ان تمر موازنة ليس بها الحد الادنى من السيادة والمقاومة

Lebanon 24
24-01-2024 | 13:58
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جرادي: الموازنة تفتقد إلى الحد الأدنى من السيادة والمقاومة
lebanon 24
25/01/2024 01:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: لا يمكن للدولة الاستمرار بلا قطع حساب واتمنى أن تفتح ابوب مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية
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25/01/2024 01:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: صحيح أن الدستور لا يفرض علينا الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية إلا أنه يجب تحكيم العقل وخوفي أن يصبح هذا المجلس شاهد زور
lebanon 24
25/01/2024 01:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: من الصعب الخروج من الشعبوية والدخول على مصلحة المواطنين فلو لم نناقش هذه الموازنة لكنا عدنا الى موازنة 2022
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25/01/2024 01:15:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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