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"قسد" لـ"الحدث": القوات الأميركية تعززت قواتها في شمال شرق سوريا وتعيد تشييد 3 من مواقعها

Lebanon 24
24-01-2024 | 15:37
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