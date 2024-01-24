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"القناة 13" عن مكتب نتنياهو: محادثات جادة ومستمرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين بينهم مدير المخابرات عباس كامل (الجزيرة)

Lebanon 24
24-01-2024 | 16:10
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