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سموتريتش: شيء واحد واضح وهو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة

Lebanon 24
24-01-2024 | 17:09
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