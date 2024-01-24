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وزير الاقتصاد الإسرائيلي: إيران أصبحت الآن هدفا مشروعا للضربات الصاروخية الإسرائيلية

Lebanon 24
24-01-2024 | 23:11
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