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وزير الخارجية الإسباني من العراق: الهجمات على التحالف الدولي لمكافحة داعش يجب أن تتوقف

Lebanon 24
25-01-2024 | 03:33
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