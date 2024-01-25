Advertisement

أخبار عاجلة

قعقور: لا يمكن ان نطرح الثقة بحكومة غير حاصلة على الثقة منا وغياب المساءلة يناسب اغلبية السلطة الحاكمة

Lebanon 24
25-01-2024 | 04:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكنيست يصوت ضد اقتراح حجب الثقة عن نتنياهو.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
25/01/2024 14:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: فشل اقتراح في الكنيست بحجب الثقة عن نتنياهو (العربية)
lebanon 24
25/01/2024 14:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فشلها بإعادة الرهائن.. الكنيست يجتمع لبحث حجب الثقة عن حكومة نتنياهو
lebanon 24
25/01/2024 14:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المشرعون الأميركيون يفقدون الثقة في نتنياهو
lebanon 24
25/01/2024 14:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:02 | 2024-01-25
06:59 | 2024-01-25
06:57 | 2024-01-25
06:56 | 2024-01-25
06:56 | 2024-01-25
06:44 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24