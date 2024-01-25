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قعقور: الدولة خسرت ما بين 8 إلى 12 مليار دولار بسبب دفع الضريبة على الـ1500 ليرة

Lebanon 24
25-01-2024 | 04:13
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