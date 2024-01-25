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النائبة سينتيا زرازير خلال كلمة لها في جلسة مناقشة الموازنة: هذه الموازنة هي إجراء شكلي ومن دون خطط استراتيجية واضحة

Lebanon 24
25-01-2024 | 04:45
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