أسامة سعد: آن الاوان لتوافق وطني حول سياسة دفاعية للبنان وانتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد واللبنانيون بريدون رئيسا مستقلا عن المحاور الدولية والاقليمية

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