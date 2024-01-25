Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطاني: نؤمن بحل الدولتين ويجب أن نستغل هذه اللحظات ونقتنص الفرص (الجزيرة)

Lebanon 24
25-01-2024 | 05:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطاني: نعلن مع الولايات المتحدة عن مزيد من العقوبات لتعطيل الشبكات المالية لحماس (الجزيرة)
lebanon 24
25/01/2024 14:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: تصريحات نتنياهو الأخيرة مثيرة للقلق ويجب أن تكون هناك دولة للفلسطينيين وليس هناك احتلال بلا نهاية (الجزيرة)
lebanon 24
25/01/2024 14:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: الهجوم الأميركي البريطاني على اليمن يتعارض مع نصائح عمان ولن يؤدي إلا إلى تأجيج الوضع الخطير للغاية (الجزيرة)
lebanon 24
25/01/2024 14:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: بحثت مع نظيري البريطاني زيادة الضغط على إيران التي تزعزع الاستقرار عبر وكلائها (الجزيرة)
lebanon 24
25/01/2024 14:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:05 | 2024-01-25
07:02 | 2024-01-25
06:59 | 2024-01-25
06:57 | 2024-01-25
06:56 | 2024-01-25
06:56 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24