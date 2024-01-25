سليم الصايغ: تكمن احدى اهم انجازات الموازنة المعدّلة في توحيد سعر الصرف المعتمد فيها ولو تبقى علامات استفهام حول عبارة اعتماد "سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان"

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