فيصل كرامي: اي مقاربة لما يحصل في الجنوب لا تأخذ بالاعتبار هذه الهستيريا الاسرائيلية هي مقاربة قاصرة وتكاد تكون خطيرة ولا بد ان نراعي في مواقفنا مصالحنا الوطنية

Lebanon 24