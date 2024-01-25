مارك ضو: هذه الموازنة ما زلت بالمنطق نفسه فيجب تخفيف الضرائب غير المباشرة التي تطال عموم الناس كما أن الحكومة لم تضع ضمن الموازنة مبالغ مالية كافية للبلديات

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