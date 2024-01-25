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عدنان طرابلسي: الحكومة لم تقر مشاريع قوانين قطع الحسابات إذ إنّ إقرارها ضمن المهل يُعدّ شرط دستوريّ لإقرار الموازنة العامة

Lebanon 24
25-01-2024 | 06:41
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