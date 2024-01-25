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لجنة المحامين الدولية: لا بد أن تمثل إسرائيل كجهة متهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو ما لم يتحقق حتى الآن (الميادين)

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:02
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