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بولا يعقوبيان: ما افتتحنا به جلسات الموزانة يشكل مضبطة الاختطاف ورب جلسة نافعة حيث قبض المشاهد على فيلق من المارقين في السياسة والمارقين على الدستور والقوانين تخفوا وراء حصانة المافيا في البلد السايب

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:05
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بولا يعقوبيان: إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن وأطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات وهل تحوّلنا إلى حكومة حرب؟ وهل يتحمّل هذا البلد حرباً أصلاً؟
lebanon 24
25/01/2024 17:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: لم يكن أي نائب لحزب الله والتيار في القاعة والأهم ان "القطوع مرّ" والأمن القومي ومصلحة البلد جعلانا نحضر الجلسة والمجلس الدستوري سيفهم انه لو كان هناك خيار آخر لما حضرنا
lebanon 24
25/01/2024 17:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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25/01/2024 17:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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25/01/2024 17:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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