بولا يعقوبيان: ما افتتحنا به جلسات الموزانة يشكل مضبطة الاختطاف ورب جلسة نافعة حيث قبض المشاهد على فيلق من المارقين في السياسة والمارقين على الدستور والقوانين تخفوا وراء حصانة المافيا في البلد السايب

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