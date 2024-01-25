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بولا يعقوبيان: هذه الموازنة ليست إصلاحية وتشبه كلّ الموازنات السابقة التي أدّت إلى الأزمة وهي تفتقر إلى أبسط مبادئ الإصلاح الضريبي
Lebanon 24
25-01-2024
|
07:15
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