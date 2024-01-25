Advertisement

أخبار عاجلة

النائب جهاد الصمد: مناقشة الموازنة في ظلّ الظروف التي يعيشها لبنان تبدو لي كترف ومشروع الموازنة الحالي يبدو لي كأفضل الممكن ولم يكن بالإمكان أفضل ممّا كان

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جهاد الصمد: مشروع الموازنة الحالي يبدو لي كأفضل الممكن
lebanon 24
25/01/2024 17:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أسعد درغام: ليس صحيحاً أننا سننسحب من جلسة الموازنة فور تلاوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كلمة باسم كتلة "لبنان القوي"
lebanon 24
25/01/2024 17:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فؤاد مخزومي لـmtv: نحن في حالة حرب و"بدّنا نروح نشحد حتى نعطي الجيش؟" وطلبتُ الكلام خلال جلسة مناقشة الموازنة والتعديلات التي طرحناها في لجنة المال لا توضع حرفياً
lebanon 24
25/01/2024 17:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب رازي الحاج خلال جلسة مناقشة الموازنة: من كتب الفذلكة ليس هو من حضّر الموازنة وهذا دليل على الإنفصام في الدولة
lebanon 24
25/01/2024 17:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:39 | 2024-01-25
09:36 | 2024-01-25
09:14 | 2024-01-25
09:00 | 2024-01-25
08:53 | 2024-01-25
08:51 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24