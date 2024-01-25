النائب جهاد الصمد: مناقشة الموازنة في ظلّ الظروف التي يعيشها لبنان تبدو لي كترف ومشروع الموازنة الحالي يبدو لي كأفضل الممكن ولم يكن بالإمكان أفضل ممّا كان

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