نبيل بدر: عندما كنّا نقرّ الموازنة السابقة قيل لنا إمّا أن تقرّ أو تتعطل كل مرافق الدولة ولا تدفع الرواتب ويُعاني الموظّفون واليوم يتكرّر الأمر ذاته

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