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نبيل بدر: على الدولة أن تقوم بحماية حدودها وأمنها وأمن مواطنيها ولا يمكن أن تلزّم ذلك لأيّ حزب مهما كانت قدراته ومهما علت تضحياته

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:40
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