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فراس حمدان: منهجية التعاطي المعتمدة من قبل الوزارات في ما خص النفقات التي تحتاجها هي تصرفات غير مسؤولة

Lebanon 24
25-01-2024 | 07:58
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