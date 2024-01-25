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الحوثيون: استعملنا حتى الآن أكثر من 200 طائرة مسيرة وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا في عملياتنا

Lebanon 24
25-01-2024 | 08:32
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