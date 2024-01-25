Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية العراقية: تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية على صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد

Lebanon 24
25-01-2024 | 09:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية العراقية: قدّمنا شكوى بشأن العدوان الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة
lebanon 24
25/01/2024 19:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستستمرّ في العمل لمواجهة سلوكيات إيران المثيرة للقلق والمزعزعة للاستقرار
lebanon 24
25/01/2024 19:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العراقية تنفي إصدارها بيانا بشأن تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الضربات الأميركية
lebanon 24
25/01/2024 19:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة كانت واضحة جدًّا بشأن رفض أيّ تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة
lebanon 24
25/01/2024 19:54:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:49 | 2024-01-25
12:43 | 2024-01-25
12:39 | 2024-01-25
12:38 | 2024-01-25
12:34 | 2024-01-25
12:22 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24