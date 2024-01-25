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النائب علي حسن خليل من مجلس النواب: نُجدّد الحرص على إتّفاق الطائف وعلى تطبيقه والشراكة هي روح لبنان

Lebanon 24
25-01-2024 | 11:11
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