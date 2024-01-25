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علي حسن خليل: واجب الحكومة أنّ تعمل وأنّ تجتمع وأنّ تتخّذ القرارات لتصريف أمور اللبنانيين والقول عكس ذلك يتعارض مع المنطق الطبيعيّ

Lebanon 24
25-01-2024 | 11:16
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