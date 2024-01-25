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مخزومي: الكابيتال كونترول يحتاج لقرار حاسم بعيد عن المصالح الشخصية والا مصيره سيكون الفشل وكفانا هروباً من توقيع إتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ

Lebanon 24
25-01-2024 | 12:14
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