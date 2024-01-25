15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مخزومي: الكابيتال كونترول يحتاج لقرار حاسم بعيد عن المصالح الشخصية والا مصيره سيكون الفشل وكفانا هروباً من توقيع إتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ
Lebanon 24
25-01-2024
|
12:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مخزومي: كفانا هروباً من توقيع إتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ
Lebanon 24
مخزومي: كفانا هروباً من توقيع إتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ
25/01/2024 22:24:19
25/01/2024 22:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بولا يعقوبيان: لا إرادة للاتفاق مع صندوق النقد
Lebanon 24
بولا يعقوبيان: لا إرادة للاتفاق مع صندوق النقد
25/01/2024 22:24:19
25/01/2024 22:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الشهران المقبلان سيكونان حاسمين بالنسبة لأوكرانيا
Lebanon 24
البيت الأبيض: الشهران المقبلان سيكونان حاسمين بالنسبة لأوكرانيا
25/01/2024 22:24:19
25/01/2024 22:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة صندوق النقد في مصر لمناقشة قرض بقيمة 3 مليارات دولار
Lebanon 24
بعثة صندوق النقد في مصر لمناقشة قرض بقيمة 3 مليارات دولار
25/01/2024 22:24:19
25/01/2024 22:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن طقس الجمعة في لبنان.. إليكم ما ينتظرنا!
Lebanon 24
مفاجأة عن طقس الجمعة في لبنان.. إليكم ما ينتظرنا!
16:50 | 2024-01-24
24/01/2024 04:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب تركيا قبل قليل.. وسكان منطقة لبنانيّة شعروا بهزّة أرضيّة
Lebanon 24
زلزال ضرب تركيا قبل قليل.. وسكان منطقة لبنانيّة شعروا بهزّة أرضيّة
08:20 | 2024-01-25
25/01/2024 08:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تبلّغ موعد "الحرب الإسرائيليّة"؟
Lebanon 24
لبنان تبلّغ موعد "الحرب الإسرائيليّة"؟
22:40 | 2024-01-24
24/01/2024 10:40:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "دانييلا": 3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الثاني سيكون الأشد برودة
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "دانييلا": 3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الثاني سيكون الأشد برودة
00:36 | 2024-01-25
25/01/2024 12:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تأكل الكرواسان.. شاهدوا ردّ فعل رجل صادف هيفا وهبي في باريس (فيديو)
Lebanon 24
كانت تأكل الكرواسان.. شاهدوا ردّ فعل رجل صادف هيفا وهبي في باريس (فيديو)
03:30 | 2024-01-25
25/01/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:17 | 2024-01-25
جعجع: حزب الله أصبح أكثر تشدداً بموضوع الانتخابات الرئاسية بسبب ما يحصل في المنطقة اليوم ولا يزال متمسكاً بمرشحه سليمان فرنجية والجولات التي تحصل اليوم هي لمحاولة إقناعه للذهاب إلى مرشح ثالث
15:12 | 2024-01-25
"المقاومة الإسلامية" في العراق: استهدفنا قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية بطائرة مسيّرة
14:57 | 2024-01-25
جعجع: من يطرحون الحوار هم أكثر المتمسّكين بتركيبة الدولة الحالية ونحن بحاجة لعقول جديدة ومنفتحة
14:55 | 2024-01-25
جعجع للـ"أم تي في": منعنا عرقلة التمديد لقائد الجيش وقيام الحوار الشكلي ومنعنا ايضاً انتخاب رئيس تابع لمحور الممانعة
14:53 | 2024-01-25
جعجع للـ"أم تي في": منعنا عرقلة التمديد لقائد الجيش وقيام الحوار الشكلي ومنعنا ايضاً انتخاب رئيس تابع لمحور الممانعة
14:34 | 2024-01-25
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تضبط ما يحصل وعلى من يملك صلاحيات أن يستعملها و"ما فينا إلّا ما نطبق القرار 1701" فدول العالم تطالبنا بتطبيق القرار 1701 فيما نحن نقول لهم "لا ما فينا" وهذا غير مقبول
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
25/01/2024 22:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
25/01/2024 22:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
25/01/2024 22:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24