جعجع للـ"أم تي في": موقفنا من "حزب الله" معروف ولا يتغيّر في السلم والحرب واليوم "حزب الله" وضع لبنان في خطر حقيقي لكننا لا نتمنى أن تندلع الحرب لأي اعتبار

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