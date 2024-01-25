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جعجع للـ"أم تي في": "حزب الله" هو أكبر مشكلة يُواجهها لبنان في المرحلة الحالية وكثر حاولوا معالجتها ولا نزال في نفس المشكلة و"الحزب" انخرط فعلاً بالحرب لكنه لم يذهب بعيداً لأن ميزان القوى ليس لصالحه

Lebanon 24
25-01-2024 | 14:18
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