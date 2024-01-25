جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تضبط ما يحصل وعلى من يملك صلاحيات أن يستعملها و"ما فينا إلّا ما نطبق القرار 1701" فدول العالم تطالبنا بتطبيق القرار 1701 فيما نحن نقول لهم "لا ما فينا" وهذا غير مقبول

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