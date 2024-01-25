جعجع: حزب الله أصبح أكثر تشدداً بموضوع الانتخابات الرئاسية بسبب ما يحصل في المنطقة اليوم ولا يزال متمسكاً بمرشحه سليمان فرنجية والجولات التي تحصل اليوم هي لمحاولة إقناعه للذهاب إلى مرشح ثالث

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