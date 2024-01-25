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جعجع: لا نقبل بسليمان فرنجية رئيساً لاننا تعلمنا من أخطائنا وعلينا انتخاب رئيس للجمهورية يملك الحدّ الأدنى من المواصفات

Lebanon 24
25-01-2024 | 15:29
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جعجع: حزب الله أصبح أكثر تشدداً بموضوع الانتخابات الرئاسية بسبب ما يحصل في المنطقة اليوم ولا يزال متمسكاً بمرشحه سليمان فرنجية والجولات التي تحصل اليوم هي لمحاولة إقناعه للذهاب إلى مرشح ثالث
lebanon 24
26/01/2024 00:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/01/2024 00:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع للـ"أم تي في": منعنا عرقلة التمديد لقائد الجيش وقيام الحوار الشكلي ومنعنا ايضاً انتخاب رئيس تابع لمحور الممانعة
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26/01/2024 00:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/01/2024 00:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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