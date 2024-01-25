Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: الدول الكبرى ترفض تشكيل لجنة تقصّي حقائق في جريمة إنفجار المرفأ لأنّها لا تُريد أنّ تدخل في مشكلة مع إيران

Lebanon 24
25-01-2024 | 15:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: جريمة الكيان الصهيوني خرق للمقررات الدولية وتمت بدعم قوى الاستكبار ومنها واشنطن
lebanon 24
26/01/2024 00:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إقليم كردستان: نطالب الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بعدم الصمت تجاه الجريمة الإيرانية
lebanon 24
26/01/2024 00:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب "قوات التحالف الدولي" من العراق
lebanon 24
26/01/2024 00:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان: العراق وإيران يتفقان على تشكيل لجنة لتطوير الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين (الشرق)
lebanon 24
26/01/2024 00:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:35 | 2024-01-25
17:34 | 2024-01-25
17:32 | 2024-01-25
17:24 | 2024-01-25
17:21 | 2024-01-25
17:20 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24