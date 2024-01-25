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11 شهيدا ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
25-01-2024 | 16:35
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