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رويترز: الولايات المتحدة فتحت قناة إتّصال مع إسرائيل تُركّز على بحث المخاوف والسعي للحصول على معلومات عن حوادث في غزة شهدت مقتل أو إصابة مدنيين

Lebanon 24
25-01-2024 | 16:40
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