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أخبار عاجلة
وزاةرة الخارجية الفرنسية تُدين إطلاق النار على ملجأ للأمم المتحدة في خانيونس
Lebanon 24
25-01-2024
|
16:49
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