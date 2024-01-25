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وزاةرة الخارجية الفرنسية تُدين إطلاق النار على ملجأ للأمم المتحدة في خانيونس

Lebanon 24
25-01-2024 | 16:49
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