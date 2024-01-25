Advertisement

أخبار عاجلة

وفدٌ فلسطينيّ سيحضر جلسة محكمة العدل الدولية لاتّخاذ قرار في دعوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل غداً (الحدث)

Lebanon 24
25-01-2024 | 16:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بينهم لبناني.. 3 قضاة عرب في محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل من هم؟
lebanon 24
26/01/2024 00:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تخشى صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف الأعمال القتالية بعد الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا (الجزيرة)
lebanon 24
26/01/2024 00:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الشؤون الخارجية في بنغلاديش تعلن تأييد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
lebanon 24
26/01/2024 00:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة العدل الدولية تستكمل جلسات الاستماع في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة
lebanon 24
26/01/2024 00:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:35 | 2024-01-25
17:34 | 2024-01-25
17:32 | 2024-01-25
17:24 | 2024-01-25
17:21 | 2024-01-25
17:20 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24