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وزيرة الخارجية الألمانية: قلقون بشكل بالغ إزاء الوضع اليائس الذي يعيشه سكان خان يونس في غزة

Lebanon 24
25-01-2024 | 17:16
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