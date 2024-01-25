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رويترز عن مسؤولين أميركيين: بلينكن أخبر نتنياهو أن واشنطن تريد قناة موثوقة للحصول على إجابات بشأن بعض الضربات

Lebanon 24
25-01-2024 | 17:20
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