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وزيرة خارجية ألمانيا: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع اليائس في خان يونس جنوبي غزة (العربية)

Lebanon 24
25-01-2024 | 23:11
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