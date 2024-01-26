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"العربية" نقلاً عن جيروزاليم بوست: الجيش الإسرائيلي قصف مهبطا للطائرات لحزب الله في قلعة جابر جنوبي لبنان

Lebanon 24
26-01-2024 | 00:08
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