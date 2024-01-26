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"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه مستوطنة مرغيلوت في الجليل

Lebanon 24
26-01-2024 | 01:49
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