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سفيرة واشنطن لدى بغداد تدين الهجوم على "خور مور" في إقليم كردستان العراق (الشرق)

Lebanon 24
26-01-2024 | 02:04
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