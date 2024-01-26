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الأمم المتحدة: التجارة العالمية تتعطل بسبب هجمات البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا ومشاكل قناة بنما

Lebanon 24
26-01-2024 | 02:12
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