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ميقاتي: العمل البرلماني أصبح مؤخراً محطة للمبارزات الإعلامية خصوصاً إذا ما نظرنا بموضوعية الى جوهر التعديلات التي يصار الى اعتمادها خلال المناقشات

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:08
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمّة المناخ "كوب28": الشكرُ لدولة الإمارات لجهودها في تنظيم واستضافة هذا المؤتمر والعمل الجاد خلال الأشهر الماضية لضمان التقدم نحو تحقيق الأهداف التي حددناها في باريس عام  2015 ومؤتمرات المناخ التي تلت
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