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جنوب أفريقيا: نرحب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:09
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