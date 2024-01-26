Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: اليوم الحكومة ميثاقية وكاملة وعندما حاججتهم بذلك قالوا: ليس كل من يصّلب على وجهه مسيحي وهذا القول معيب ويشكل اهانة للوزراء المشاركين في الحكومة ولحضورهم وللعمل الكبير الذي يقومون به

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: مشروع قانون موازنة 2024 الذي نناقشه يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 لناحية توحيد سعر الصرف تعزيز الواردات
lebanon 24
26/01/2024 19:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور
lebanon 24
26/01/2024 19:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء
lebanon 24
26/01/2024 19:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مجلس النواب: لا بدّ أن أتقدم بالشكر من لجنة المال والموازنة ورئيسها على العمل الذي تم القيام به بشأن الموازنة
lebanon 24
26/01/2024 19:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:17 | 2024-01-26
12:14 | 2024-01-26
12:08 | 2024-01-26
12:04 | 2024-01-26
11:56 | 2024-01-26
11:54 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24