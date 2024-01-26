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ميقاتي: إن مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:11
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ميقاتي: بحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها
lebanon 24
26/01/2024 19:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: 55 يوماً من الحرب على غزة وما رافقها من اعتداءات إسرائيلية على لبنان وسقوط ضحايا وشهداء هي تاريخ نعيشه بالدم ونأمل أن تنتهي الأمور إلى سلام بعد تجربة الهدنة التي انعكست على واقع الجنوب
lebanon 24
26/01/2024 19:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أمر الإتهامات التي تم توجيهها لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام خاصة وأنني اشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة إنتخاب رئيس جديد
lebanon 24
26/01/2024 19:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: لا سبيل لخلاص الوطن وإنقاذه إلا بتكاتف الجميع مع بعضهم البعض
lebanon 24
26/01/2024 19:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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