ميقاتي: عوضاً من لعن الظلام المطلوب اضاءة شمعة وهذا ما نحاول أن نفعل ولا نزال عند رأينا أن انتخاب الرئيس أمر ضروري وعاجل لاستقامة عمل المؤسسات الدستورية وانتظامه بالكامل

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