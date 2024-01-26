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ميقاتي: عوضاً من لعن الظلام المطلوب اضاءة شمعة وهذا ما نحاول أن نفعل ولا نزال عند رأينا أن انتخاب الرئيس أمر ضروري وعاجل لاستقامة عمل المؤسسات الدستورية وانتظامه بالكامل

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:12
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