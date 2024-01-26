Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: سأستمر بالقيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه عليّ ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: من يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل فالبلد يحتاج الى جهد ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة
lebanon 24
26/01/2024 19:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: نُشيد بحكمة ميقاتي في إدارة الشؤون الوطنية العامة رغم الصعوبات
lebanon 24
26/01/2024 19:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا بد من اللجوء الى اعتماد قاعدة استثنائية في تأمين تمويل الدولة من خلال سلف خزينة من اجل استمرار المرفق العام وتأمين الخدمات العامة الاساسية للمواطنين في غياب الاعتمادات اللازمة والضرورية وفي ظلّ ظروف استثنائية منها تقلبات سعر الصرف
lebanon 24
26/01/2024 19:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها
lebanon 24
26/01/2024 19:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:17 | 2024-01-26
12:14 | 2024-01-26
12:08 | 2024-01-26
12:04 | 2024-01-26
11:56 | 2024-01-26
11:54 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24